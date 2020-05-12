Микаил Джаббаров: Цель Азербайджана - построить цифровую экономику, и в этом вопросе наша страна открыта к сотрудничеству с Францией (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Цель Азербайджана - построить цифровую экономику, и в этом вопросе наша страна открыта к сотрудничеству с Францией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе деловой встречи в формате вебинара, организованной Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Французской организацией предпринимателей (MEDEF) и Азербайджано-французской торгово-промышленной палатой.

Он отметил, что организованное мероприятие – удобная платформа для обмена мнениями о перспективах сотрудничества между представителями бизнеса двух стран. Министр сообщил, что Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству, в том числе отношениям с Францией. Наши страны полны решимости вывести партнерство на более высокий уровень, даже в условиях глобальной пандемии. С этой точки зрения, усилия MEDEF и Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты по развитию деловых отношений между сторонами достойны похвалы, отметил он.

Министр экономики подробно проинформировал участников вебинара о реформах, проводимых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, мерах по либерализации экономики, созданию благоприятной бизнес и инвестиционной среды, о новом законопроекте, готовящимся в связи с инвестиционной деятельностью при участии экспертов Международной финансовой корпорации, стратегии по поощрению прямых иностранных инвестиций и др.

Рассказав об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Францией, министр отметил, что в различных областях экономики Азербайджана, в том числе в промышленности, энергетике, торговле, обслуживании, сельском хозяйстве и других действуют 65 французских компаний.

Было отмечено, что наши страны также успешно сотрудничают в сфере инвестиций. До сих пор Азербайджан вложил во французскую экономику 2,1 миллиарда долларов, а с французской стороны объем капиталовложений в Азербайджан составил 2,2 миллиарда долларов. Французские компании участвуют в Азербайджане в качестве подрядчиков в ненефтяных проектах, которые реализуются за счет государственных инвестиций, стоимость которых оценивается в 2,1 миллиарда долларов.

Отметив негативное влияние пандемии коронавируса COVİD-19 министр подчеркнул, что в условиях глобального кризиса и резкого снижения цен на нефть мировая экономика, в частности экономика нефтедобывающих стран столкнулась с новыми вызовами. Микаил Джаббаров сообщил, что правительство Азербайджана оперативно отреагировало на пандемию и глобальный кризис, приняло систематические и оперативные меры для поддержания макроэкономической стабильности. Он отметил, что в результате своевременных многосторонних профилактических мер, принятых под руководством и прямым контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева, случаи инфицирования коронавирусной инфекцией в стране были ограничены. Как с целью защиты здоровья людей, так и для снижения воздействия пандемии на национальную экономику утвержден соответствующий План мероприятий, согласно которому принимаются меры по оказанию финансовой поддержки предпринимателям и наемным работникам в пострадавших сферах деятельности, сохранению рабочих мест и усилению социальной защиты населения. Министр экономики сообщил, что одной из основных целей в Плане мероприятий, наряду с обеспечением экономической стабильности, является применение новой модели экономического роста.

Было отмечено, что в январе-феврале 2020 года ВВП Азербайджана вырос на 3%, в первом квартале года - на 1,1%, в ненефтяном секторе за первые два месяца года - примерно на 7%, а в первом квартале - более чем на 3%. С целью формирования более сильного ненефтяного сектора и снижения зависимости от нефти Азербайджан проводит целенаправленную политику для повышения устойчивости экономики к глобальным воздействиям.

В настоящее время мировая экономика находится в процессе цифровизации, что сулит новые возможности. Поэтому цифровизация экономики поставлена в качестве долгосрочной цели. Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что цель Азербайджана - построить цифровую экономику, и в этом вопросе наша страна открыта к сотрудничеству с Францией. В этом контексте, создание в Азербайджане филиала Центра Четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума имеет особую значимость.

Главный исполнительный директор MEDEF Филипп Готье сообщил, что его страна придает больше значение развитию связей с Азербайджаном, и напомнил об официальном визите в Азербайджан делегации представляемой им структуры, тот факт, что делегация была принята Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, проведенный азербайджано-французский бизнес-форум, а также подписанные документы. Готье подчеркнул, что в Азербайджане имеется благоприятная бизнес и инвестиционная среда, страна является крайне привлекательной с точки зрения туризма, а также производителем ряда конкурентоспособной продукции. Он также поделился мнением по поводу вопросов борьбы с пандемией и расширения сотрудничества в различных областях экономики.

В ходе заседания другие участники тоже высказали свои мнения по поводу диверсификации и усиления устойчивости экономики в текущих условиях резкого снижения цен на нефть и распространения пандемии, а также касательно ненефтяных проектов, которые могут обеспечить экономическую стабильность и вопросов расширения сотрудничества с французскими компаниями.

В ходе вебинара состоялись обсуждения перспектив развития партнерства в банковском и финансовом секторах, сельском хозяйстве, ИКТ, внедрении инноваций, транспортно-транзитной и других сферах. Во встрече принимали участие также послы Азербайджана и Франции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)