Еврокомиссия ожидает экономический спад в ЕС во втором полугодии 2020 года в размере 12,2%

Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует экономический спад в ЕС из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, во втором полугодии 2020 года в размере 12,2% ВВП в годовом исчислении. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в ходе онлайн-брифинга по итогам видеоконференции Еврогруппы.

"Наш прогноз роста на второе полугодие 2020 года составляет минус 12,2%", - заявил он.