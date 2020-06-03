Оперативный штаб о выдаче единовременной выплаты в 190 манатов в случае введения ограничений
БАКУ /Trend/ - Как известно, выдача единовременной выплаты в 190 манатов была предусмотрена за апрель и май.
Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, этот вопрос может быть пересмотрен в случае повторного введения ограничений.
"Подробная информация по данному вопросу будет предоставлена после решения об ограничениях. Пока что в связи с этим мы не можем что-либо сказать", - уточнил Ибрагим Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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