Оперативный штаб о выдаче единовременной выплаты в 190 манатов в случае введения ограничений

БАКУ /Trend/ - Как известно, выдача единовременной выплаты в 190 манатов была предусмотрена за апрель и май.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, этот вопрос может быть пересмотрен в случае повторного введения ограничений.

"Подробная информация по данному вопросу будет предоставлена после решения об ограничениях. Пока что в связи с этим мы не можем что-либо сказать", - уточнил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)