Минсельхоз Азербайджана и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" обратились к сельхозпроизводителям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" распространили совместную информацию с целью обеспечения экономного использования воды для орошения.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, для обеспечения эффективного и экономного использования воды для орошения, с привлечением всех заинтересованных в данной области сторон, в том числе производителей сельскохозяйственной продукции, должны быть составлены графики орошения, на основании которых и должна использоваться вода.

"График орошения, созданный в соответствии с принципами справедливого, оптимального и пропорционального распределения водных ресурсов, служит улучшению обеспечения оросительной водой всех производителей сельскохозяйственной продукции. Таким образом, от всех фермеров требуется обратиться в Государственные центры аграрного развития министерства сельского хозяйства по административной территории, в местные отделения ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" и Объединения потребителей воды, и принять активное участие в составлении графиков. После того, как производители сельскохозяйственной продукции подпишут график, он будет утвержден вышеуказанными структурами. Утвержденный график будет размещен на сайте www.agro.gov.az/qrafik министерства сельского хозяйства, после чего начнется его применение", - говорится в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)