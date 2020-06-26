Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило грубые нарушения еще в 109 объектах (ФОТО) (версия 2)

(добавлены подробности, первая версия опубликована в 16:48)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило грубые нарушения еще в 109 объектах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Рейды были проведены в 310 объектах, включая 82 объекта общепита и 228 продуктовых магазинов в Баку и регионах.

В связи с выявленными фактами в отношении этих объектов были приняты административные меры в рамках законодательства.

Субъектам предпринимательства были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даны обязательные к исполнению указания, а также рекомендации просветительского характера.

Агентство пищевой безопасности продолжит проверки в объектах общепита и продуктовых магазинах в Баку и регионах, и в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабмина, будут приняты жесткие меры, говорится в сообщении.