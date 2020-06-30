AZAL: После карантина продажа авиабилетов будет осуществляться в прежнем порядке

БАКУ /Trend/ - По окончании карантина продажа авиабилетов пассажирам будет возможна как в кассах, так и онлайн.

Об этом в ходе онлайн-встречи, проведенной по инициативе Ассоциации туристических агентств Азербайджана, сказал вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что туркомпании после отмены карантина смогут осуществлять продажу билетов клиентам в прежнем порядке.

Коснувшись важности введения ограничений в период пандемии, Гаджиев добавил, что это нацелено на защиту здоровья граждан, предотвращение риска широкого распространения вируса.

Гаджиев отметил, что осуществляемые в настоящее время спецрейсы являются пилотными проектами, и в зависимости от результатов рассматривается открытие полетов и в других направлениях.

В свою очередь председатель правления Ассоциации туристических агентств Руфат Гаджиев сказал в ходе обсуждений, что туркомпании столкнулись в период пандемии с большими финансовыми потерями и переживают кризис.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)