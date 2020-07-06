За 6 месяцев 2020 года фонд заработной платы в Азербайджане вырос на 8% - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В период пандемии в Азербайджане были сохранены 910 тысяч рабочих мест в государственном секторе, а также проведены работы по сохранению рабочих мест в частном секторе. С начала текущего года в частном секторе число трудовых договоров повысилось на 110 тысяч (17 процентов).

Об этом в интервью AzTv сказал министр труда и социальной защиты населения Сахил Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

Министр отметил, что в настоящее время в частном секторе по трудовому договору работают 750 тысяч человек. Число трудовых договоров в государственном и частном секторах выросло на 7 процентов.

Он подчеркнул, что рост трудовых договоров достигается за счет сокращения "теневой экономики", легализации неформальной занятости. "Увеличение числа трудовых договоров привело и к росту фонда заработной платы. За 6 месяцев этого года фонд заработной платы в стране вырос на 8 процентов. Это важно с точки зрения расширения охвата формальной занятости", - сказал министр.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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