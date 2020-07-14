Названы сферы экономики Азербайджана, для которых пандемия стала стимулом развития

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса резко стимулировала цифровизацию во всем мире. То есть в этот период в данном секторе наблюдалось оживление.

Об этом во вторник сказал Trend президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз.

По его словам, в период пандемии также увеличился объем онлайн-торговли.

"В последнее время наблюдалось оживление в сфере онлайн-заказов из-за рубежа гражданами страны. До сих пор большинство людей заказывали товары из зарубежных стран и больше всего из Турции. Объем онлайн-покупок из Турции измерялся миллионами, в связи с чем функционировало порядка 50 логистических компаний.

Однако уровень внутренней электронной торговли, цифровизация магазинов внутри страны и онлайн покупок гражданами не был развит на должном уровне. В период пандемии внутренняя онлайн торговля также начала развиваться. В связи с онлайн закупками и службой доставки в стране уже начали функционировать новые компании. В данном направлении есть позитивная динамика, считаю что развитие этого сектора продолжится и в будущем", - сказал Осман Гюндуз.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)