В госбюджет Азербайджана перечислено до 16 млн манатов налогов по договорам о недвижимости

БАКУ /Trend/ - От нотариальных действий в бюджет Азербайджана поступило налогов на сумму до 16 миллионов манатов.

Об этом было сказано на заседании коллегии минюста, проведенном в формате видеоконференции и посвященном работе, проведенной в текущем году, и предстоящим задачам, сообщает в четверг Trend.

В первом полугодии было зарегистрировано около 1,8 миллиона нотариальных действий, а также проведено более 133 тысяч операций в связи с государственной регистрацией актов гражданского состояния. В связи с этими операциями в государственный бюджет было перечислено налогов на сумму около 3,5 миллиона манатов, а по договорам о недвижимости - до 16 миллионов манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)