В Азербайджане выбираются места для установки новых сейсмических станций

БАКУ /Trend/ - Выбор мест для установки новых сейсмических станций в Азербайджане уже начался.

Об этом сказала Trend в четверг заведующая информационным отделом Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вюсаля Гусейнова.

По ее словам, для установки 22 новых станций в конце января 2021 года в Азербайджан будут доставлены сейсмические приборы и оборудование. Они будут закуплены у американской компании Kinemetrics при финансовой поддержке Украинского научно-технологического центра.

Гусейнова отметила, что сейсмические станции будут установлены в рамках проекта "Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии (Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia)".

Она добавила, что в настоящее время в Азербайджане подземные толчки регистрируются 62 сейсмическими станциями. Все они работают через спутник.

По ее словам, после установки новых станций в стране будут работать 84 сейсмические станции.

Гусейнова отметила, что по мере увеличения количества станций качество сейсмоисследований также будет повышаться.

