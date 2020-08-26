В Баку обсудили вопросы пресечения неформальной занятости

Экономика 26 августа 2020 11:45 (UTC+04:00)
В Баку обсудили вопросы пресечения неформальной занятости

БАКУ /Trend/ - Комиссия по регулированию и координации трудовых отношений, созданная распоряжением главы государства от 17 марта 2017 г., провела очередное заседание в формате видеоконференции, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

На заседании были обсуждены работа, проведенная в первом полугодии 2020 г. в рамках «Плана мер по пресечению неформальной занятости в Азербайджане», утвержденного распоряжением главы государства 9 октября 2017 г., достигнутые результаты и предстоящие задачи.

Вице-премьер, председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедов проинформировал о работе, проведенной в данной сфере в первом полугодии текущего года, достигнутых успехах. Он отметил, что в последние годы государством были осуществлены системные и целенаправленные меры по обеспечению равенства прав участников трудовых отношений, защите их законных интересов. Было подчеркнуто, что проведенные целенаправленные меры способствовали защите трудовых прав граждан.

На заседании был заслушан доклад замминистра труда и социальной защиты населения, руководителя рабочей группы по вопросам законодательства и управления Анара Алиева.

Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев выступил в связи с предложениями, совместно подготовленными соответствующими структурами с целью уменьшения случаев неформальной занятости в сфере строительства.

В обсуждениях приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по статистике Тахир Будагов, председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Был обсужден и принят проект отчета по выполнению «Плана мер по пресечению неформальной занятости в Азербайджане», который будет представлен главе государства.

В завершение Али Ахмедов дал соответствующие поручения по предстоящим задачам, в том числе пресечению неформальной занятости в стране, совершенствованию законодательных актов в этом направлении, усилению мер, направленных на повышение экономической активности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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