В селе Агдам Товузского района началась реконструкция линий электропередач (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Агдам Товузского района для более устойчивого и качественного снабжения электроэнергией начались работы по реконструкции линий электропередач, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

В результате провокации и обстрела села Агдам армянскими вооруженными силами 12 июля 2020 года был нанесен серьезный ущерб не только жилым домам, но и линиям электропередач. Тем не менее, сотрудники "Азеришыг", круглосуточно работая, восстановили все пострадавшие от снарядов линии, не оставили жителей села без света.

По непосредственному поручению Президента Ильхама Алиева руководство "Азеришыг", продемонстрировав солидарность и поддержку сельчанам, находящимся на линии соприкосновения с противником, приступило к работам по реконструкции в селе Агдам.

(Текст: Кямаля Сеидова.)