Мингячевирская ГЭС работает в штатном режиме - министерство

БАКУ /Trend/ - Атаки вооруженных сил Армении на Мингячевирскую ГЭС вразрез с договоренностью о гуманитарном режиме прекращения огня являются очередным преступлением, нацеленным против энергетической и экологической безопасности в регионе.

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве энергетики, обезвреживанием подразделениями ПВО ВС Азербайджана ракет, выпущенных армянской стороной, была предотвращена региональная катастрофа. Самая крупная ТЭС на Южном Кавказе - "Азербайджан" и Мингячевирская ГЭС работают в штатном режиме.

В ведомстве отметили, что обращение министра энергетики Парвиза Шахбазова, в котором сообщается о том, что взята под прицел нефтяная и электроэнергетическая инфраструктура Азербайджана, а также содержится призыв осудить провокации Армении, размещено на официальной странице секретариата Международной энергетической хартии. Генеральный секретариат ОПЕК также направил обращение странам ОПЕК+.