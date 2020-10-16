В Бакинском метрополитене осуществляются усиленные меры контроля и профилактики

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения мер в связи с введением военного положения в стране, а также предотвращения распространения коронавируса COVID-19, в Бакинском метрополитене проводятся усиленные меры контроля и профилактики.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, в соответствии с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте, в Бакинском метрополитене строго контролируются использование медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, меры в этом направлении постоянно обновляются в соответствии с требованиями времени.

"Новые устройства - сканеры служат для обеспечение регулирования передвижения пассажиров. Основная задача оборудования, используемого при входе на станции - повышение комфорта и безопасности пассажиров метро.

Эта мера применяется в первую очередь на станциях метро с большим количеством пассажиров.

Эта многофункциональная система, работающая в автоматическом режиме, с высокой скоростью проверяет предметы, в том числе сумки и другие грузы в пределах заданных параметров и служит для устранения задержек. На проверочном пункте от каждого пассажира требуется правильно надеть медицинскую маску, подчеркивается важность соблюдения социальной дистанции, а также выборочно измеряется температура тела пассажиров. В целях усиления профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции сотрудники метрополитена и сотрудники ​​полиции усилили мониторинг на станциях и вагонах", - сказал Мамедов.

Он добавил, что во время проверок с пассажирами проводятся профилактические беседы. С учетом требований сегодняшнего дня подробно разъясняется важность использования медицинских масок, соблюдения социальной дистанции.

"Просим пассажиров при входе на станции метро правильно использовать медицинские маски, подходить к проверочным аппаратам держа наготове свои вещи и багаж уже в вестибюле. Мы верим, что каждый пассажир, исходя из социальной ответственности, будет безоговорочно соблюдать установленные правила и отнесется к ним с пониманием. Только в этом случае мы вместе преодолеем все трудности", - подытожил Бахтияр Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)