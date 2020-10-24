Производство автомобилей в Иране выросло на 19%

Производство легковых автомобилей в Иране выросло на 19% за первые шесть месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 21 сентября) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, говорится в данных Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран.

Сообщается, что за первое полугодие текущего года было произведено 414 300 легковых автомобилей.

Кроме того, за указанный период производство сырой стали в Иране увеличилось на 9%, составив 13,9 млн т.