В Азербайджане будут погашены кредиты погибших военнослужащих и лиц, пострадавших от военных действий

Экономика 24 октября 2020 16:57 (UTC+04:00)
В Азербайджане будут погашены кредиты погибших военнослужащих и лиц, пострадавших от военных действий

БАКУ /Trend/ - В эти исторические дни банковская общественность Азербайджана рядом с нашей армией и государством, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общественное объединение «Ассоциация банков Азербайджана».

Для поддержки военнослужащих и граждан, пострадавших в результате армянской провокации, по рекомендации Центрального банка Азербайджана, банки, являющиеся членами Ассоциации, единогласно приняли нижеследующие решения:

- Потребительские кредиты военнослужащих, погибших в боях за освобождение захваченных земель, начисленные на них проценты и другие платежи будут полностью погашены.

- Потребительские кредиты гражданских лиц, потерявших жизнь в результате армянской провокации, начисленные на них проценты и другие платежи полностью погашаются;

- подсчет процентов по кредитным обязательствам в банки военнослужащих, раненых во время военных операций, а также других платежей с 27 сентября 2020 года полностью останавливается;

- семьям банковских сотрудников, погибших в боях за освобождения земель, будут выплачены средства в размере годовой заработной платы;

- банковским сотрудникам, раненным в боях за освобождение земель, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере трехмесячной заработной платы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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