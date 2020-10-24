В Азербайджане будут погашены кредиты погибших военнослужащих и лиц, пострадавших от военных действий
БАКУ /Trend/ - В эти исторические дни банковская общественность Азербайджана рядом с нашей армией и государством, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Общественное объединение «Ассоциация банков Азербайджана».
Для поддержки военнослужащих и граждан, пострадавших в результате армянской провокации, по рекомендации Центрального банка Азербайджана, банки, являющиеся членами Ассоциации, единогласно приняли нижеследующие решения:
- Потребительские кредиты военнослужащих, погибших в боях за освобождение захваченных земель, начисленные на них проценты и другие платежи будут полностью погашены.
- Потребительские кредиты гражданских лиц, потерявших жизнь в результате армянской провокации, начисленные на них проценты и другие платежи полностью погашаются;
- подсчет процентов по кредитным обязательствам в банки военнослужащих, раненых во время военных операций, а также других платежей с 27 сентября 2020 года полностью останавливается;
- семьям банковских сотрудников, погибших в боях за освобождения земель, будут выплачены средства в размере годовой заработной платы;
- банковским сотрудникам, раненным в боях за освобождение земель, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере трехмесячной заработной платы.
(Текст: Кямаля Сеидова)