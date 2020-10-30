Во время армянского террора в Барде погибли и предприниматели (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ракетные обстрелы Барды армянскими вооруженными силами нанесли серьезный ущерб субъектам предпринимательства, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Для ознакомления с нанесенным ущербом сегодня в Барду прибыли: председатель Агентства Орхан Мамедов, начальник Главного управления Государственной налоговой службы, налоговый омбудсмен Эльчин Мамедов и ответственные сотрудники обеих структур.

На проведенной с предпринимателями встрече было отмечено, что в результате ракетных обстрелов Барды вооруженными силами Армении 28 октября, по предварительной информации, был нанесен ущерб почти 30 субъектам предпринимательства, функционирующих в сферах торговли, общепита и услуг. Также было подчеркнуто, что в результате военной агрессии Армении против Барды погибли и предприниматели.

В целом, в Агентство поступила информация о нанесении ущерба почти 300 субъектам предпринимательства в сферах животноводства, растениеводства, торговли, общепита и производства. Обращения об ущербе, в основном, поступают из 9 городов и районов: городов Гянджа и Нафталан, Агдамского, Физулинского, Тертерского, Бейлаганского, Бардинского, Джабраильского и Агджабединского районов.

В результате обстрела армянскими вооруженными силами как прифронтовых территорий, так и городов и районов, находящихся вдали от этой зоны, деятельность субъектов предпринимательства либо прекращена, либо они столкнулись с существенными финансовыми потерями.

По предварительным подсчетам, нанесенный предпринимателям ущерб исчисляется миллионами манатов.

Агентство по развитию МСБ продолжает собирать и обрабатывать информацию и на месте уточнять нанесенный ущерб для установления нанесенного ущерба субъектам предпринимательства в связи с военной провокацией Армении.

Напомним, что 28 октября 2020 года примерно в 13:00 по оживленному району города Барда вооруженными силами Армении из реактивной системы залпового огня "Смерч" были выпущены два 300 мм реактивных снаряда типа 9М525 с кассетной головной частью 9Н235, в которой содержится 72 осколочных боевых элемента, в целом 144 ОБЭ. В результате скончались 21 человек, включая 5 женщин, а 70 человек, в их числе 8 детей и 15 женщин, получили ранения различной степени тяжести.

Помимо этого, в результате ракетных ударов были серьезно повреждены более 30 объектов гражданской инфраструктуры, более 20 частных домов и 22 автотранспортных средства.

Отметим, что с 27 сентября в результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении погиб 91 мирный житель.

В результате провокаций с армянской стороны ранены 400 мирных жителей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)