В Азербайджане запущена новая электронная услуга Asan İmza

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана запустила новую электронную услугу. Это услуга для онлайн-продления существующих сертификатов Asan İmza и на их основе онлайн-приобретения частного типа сертификатов Asan İmza бизнес, а также государственного и муниципального типов.

Как сообщили в понедельник Trend в Госслужбе, несмотря на цифровизацию подавляющего большинства налоговых услуг, процесс получения и обновления Asan İmza, широко использующегося предпринимателями, не был включен в систему удаленного обслуживания. Предприниматели, у которых истекал срок действия сертификатов Asan Imza, должны были прийти в налоговую службу или центры "Служба ASAN", выстоять в очереди и выполнить многие процедуры в письменной форме. Эта проблема обострилась в последние месяцы в период борьбы с пандемией коронавируса и в условиях предпринимающихся усилий по минимизации контактов между людьми.

Постановлением Кабинета министров Азербайджана от четвертого сентября 2019 года внесены изменения в "Правила оказания сертификационных услуг, выдачи сертификатов и ведения реестра", тем самым были устранены требования к составлению письменного договора между лицом, обратившимся в Центры услуг "ASAN Сертификат"(ASXM), и Центром, а также к представлению сертификатов на бумажных носителях, в течение срока действия сертификата была создана правовая основа для того, чтобы владелец подписи мог обратиться в Центр в электронном порядке для получения нового сертификата.

Данная работа была завершена в октябре 2020 года, внесены дополнения и изменения в "Руководство пользователя по предоставлению услуг сертификата для электронных подписей", а также отменено требование отправлять форму подключения к мобильной услуге Asan İmza, полученную от оператора мобильной связи в ASXM.

Данная услуга уже запущена и функционирует в полной мере. В течение срока действия сертификата предприниматели могут обратиться в ASXM в электронном порядке для приобретения на основе сертификата Asan İmza сертификата частного типа - Asan İmza бизнес, а также государственного и муниципального типов. С подробностями процедуры онлайн-продления существующих сертификатов Asan İmza можно ознакомиться на официальном сайте Государственной налоговой службы.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)