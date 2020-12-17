В Азербайджане разрабатывается Стратегия развития регионального туризма по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев призвал предпринимателей инвестировать в строительство отелей на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, глава Госагентства озвучил этот призыв во время выступления на 3-й Генассамблее Азербайджанской ассоциации отелей.

Он отметил, что в Азербайджане, как и во всем мире, сфера отелей понесла ощутимый ущерб. Фуад Нагиев также предоставил подробную информацию о разработке соответствующих механизмов поддержки со стороны Государственного агентства по туризму с целью создания более благоприятной среды для индустрии.

Председатель Агентства сообщил, что подготовлена Стратегия развития регионального туризма по Карабаху. Он также призвал предпринимателей инвестировать в туристический потенциал Карабаха и строительство отелей.

Далее выступил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид. Он сообщил, что согласно Национальной системе классификации гостиниц по звездам четырем региональным отелям уже присвоена данная категория.

Директор Бюро также рассказал о реализуемых проектах по подготовке туристической отрасли к постпандемическому периоду. По его словам, представители гостиничной индустрии продемонстрировали социальную ответственность в кризисной и сложной ситуации, вызванной пандемией. Высоко ценится поддержка отелей, где находятся на карантине прибывшие в страну в условиях пандемии иностранцы, - добавил Флориан Зенгстшмид.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)