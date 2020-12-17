В Нахчыване прошли заседания техкомиссий по проектам ГЭС на реке Араз

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване прошли очередные заседания технических комиссий по реализуемым Азербайджаном и Ираном на реке Араз проектам "Худаферин" - "Гыз галасы" и "Ордубад" - "Маразад", сообщили в четверг Trend в министерстве энергетики.

Цель заключалась в обсуждении поручений, вытекающих из соглашения "О строительстве и эксплуатации ГЭС "Ордубад" и "Маразад", а также мероприятий, предусмотренных в соответствующих пунктах соглашения "О продолжении строительства, эксплуатации, сотрудничества в области использования энерго- и водных ресурсов гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз между правительствами Азербайджана и Ирана".

Основными темами обсуждения на заседаниях стали проделанная Ираном работа на плотине "Худаферин", уточнение ущерба, причиненного затопленным азербайджанским территориям, и другие вопросы. В рамках встреч также был произведен осмотр строительной площадки гидроэлектростанции "Ордубад", за которым последовали обширные обсуждения по ускорению процесса строительства. В то же время состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в связи со строительством Маразадской ГЭС. Планируется проводить встречи и в будущем.

(Текст: Турал Гараджаев)