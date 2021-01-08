Эксперт о ситуации на автомобильном рынке Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На автомобильном рынке Азербайджана серьезных изменений нет. В конце и начале года спроса на автомобильном рынке обычно не бывает. В этом году ситуация та же, сказал в пятницу Trend эксперт по вопросам недвижимости Рамиль Османлы.

Кроме того, среди причин этого также пандемия, сказал он.

Османлы добавил, что пока невозможно спрогнозировать, как долго сохранится эта ситуация: "Наверное, в предстоящие месяцы появятся возможности и условия проанализировать ее. Но сказать, что в ближайшие пару месяцев ситуация изменится в лучшую сторону, сложно".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)