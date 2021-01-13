Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО)

Экономика 13 января 2021 14:10 (UTC+04:00)
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершены ремонтно-строительные работы участка Халдан-Шеки автодороги М5 Евлах - Загатала - государственная граница с Грузией (протяженность 164 километра), сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным агентства, протяженность ремонтируемого участка магистрали М5 составляет 46 километров. Участок дороги был реконструирован в соответствии со вторым техническим уровнем. Общая ширина дороги – 15 метров, при ширине проезжей части 7,5 метров в каждом направлении и шириной обочин по 3,75 метра с обеих сторон.

"В соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" Азербайджана, на 46 километре дороги было осуществлено строительство 3 автомобильных мостов. На 1,8 километре - через реку Алыджанчай, на 9,6 километре - через Ширванский канал и на 36,5 километре - через реку Дахнечай. Протяженность мостов составляет 67, 76 и 61 метр соответственно", - говорится в сообщении ГААДА.

Кроме того, в связи с необходимостью обновления старых водопроводных труб, было установлено 106 труб различного диаметра, 12 из которых представляют собой прямоугольные водоводы. Согласно проекту построено 7 подземных переходов и 44 автобусные остановки.

В рамках проекта реконструкции автотрассы М5 Евлах-Загатала-госграница Грузии также были проведены работы на 12-километровой дороге республиканского значения, отделяющейся с 46-го километра в направлении города Шеки. Ширина двухполосной дороги - 12 метров.

Здесь завершается строительство пяти автомобильных мостов: "Мосты построены на 0,4 км дороги через реку Эйричай, 1,4 км - через реку Кунжутчай, 4,6 км – через канал реки Сары Гобу и 5,2 км – через реку Гарасу. Протяженность двух- и трехпролетных мостов составляет 49, 61 и 76 метров соответственно."

Отметим, что дорога Халдан-Шеки пролегает через два административных района и соединяет несколько населенных пунктов.

К тому же, новая дорога создаст условия для дальнейшего развития сельскохозяйственного и туристического потенциала, значительно облегчив грузовые и пассажирские перевозки.

Напомним, что в прошлом году был капитально реконструирован и сдан в эксплуатацию 40-километровый участок Загатала-Балакен-Мазымчай вышеуказанной автомагистрали.

(Автор: Самир Али. Редактор: Надир Насиров)

Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Image
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране объявили о расширении торговли с Ираком на сумму $20 млрд
В Иране объявили о расширении торговли с Ираком на сумму $20 млрд
На иранском острове Кешм будет запущен завод по переработке сверхтяжелой нефти
На иранском острове Кешм будет запущен завод по переработке сверхтяжелой нефти
Объемы импорта кормов для скота и птицы Ираном снизились на 5% по весу и на 7% по стоимости
Объемы импорта кормов для скота и птицы Ираном снизились на 5% по весу и на 7% по стоимости
Loading Bars
Лента новостей
В Аллее шехидов начата подготовка к мероприятиям в связи с годовщиной трагедии 20 Января Общество 14:50
Ильхам Рагимов награжден орденом "Шохрат" Политика 14:39
Анализ крови в начале заражения COVID-19 не выявляет болезнь - Акиф Гурбанов Общество 14:36
Завтра в Баку будет ветрено, до 12 градусов тепла Общество 14:29
Чего ожидать от первой церемонии Samsung Galaxy Unpacked в 2021 году? ИКТ 14:25
Ликвидированы ООО "Kaspi AZ", ЖСК "Kaspi Co" и ряд других компаний Бизнес 14:17
Узбекско-китайское СП Asia Trans Gas объявило тендер на страховые услуги Тендеры 14:14
Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО) Экономика 14:10
В Туркменистане построят еще один аэропорт Строительство 14:08
Рассмотрены более 500 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации - минобороны Азербайджана (ФОТО) Общество 14:00
Получающие профессиональное образование в Азербайджане лица впервые получат учебники по специальности Общество 13:55
Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе значительно снизит стоимость грузоперевозок в регионе Транспорт 13:50
В Баку на ремонт закрывается еще одна улица Общество 13:46
Туркменистан значительно расширил связи с международными финансовыми и экономическими структурами Финансы 13:42
Европейский регулятор может одобрить вакцину AstraZeneca 29 января Европа 13:40
Япония включила еще семь префектур в зону действия режима ЧС из-за коронавируса Другие страны 13:39
Все услуги Агентства обслуживания МВД Грузии станут доступны с 1 февраля Грузия 13:36
Условия за столом диктует победившая сторона: Судьба Армении в руках Азербайджана (ВИДЕО) Политика 13:31
В Азербайджане запустят ИКТ программу основанную на международном опыте ИКТ 13:30
В Шамахинском районе произошло землетрясение Происшествия 13:22
Microsoft Azerbaijan об инновационных решениях для производителей и промышленности ИКТ 13:21
SOCAR и TOTAL обсудили дальнейшие этапы разработки месторождения "Абшерон" (ФОТО) Энергетика 13:10
По итогам 2020 года объем производства в фармацевтической промышленности Казахстана вырос на 47% Бизнес 13:04
Какие музеи Европы стоит посетить? Британское издательство выпустило книгу с очерками азербайджанского искусствоведа Культура 13:04
Объем кредитного портфеля правительственных учреждений Азербайджана остается неизменным Финансы 12:50
Минстрой Туркменистана продлил тендер на проектирование и строительство в городе Ашхабад Тендеры 12:43
На территории Бакинского ж/д вокзала строятся три парковки (ФОТО) Транспорт 12:41
Американская «Valmont Industries» откроет в Казахстане завод передовых систем орошения Бизнес 12:40
Грузооборот железнодорожного транспорта Казахстана показывает стабильный рост Транспорт 12:38
В Азербайджане увеличилось количество операций посредством клиринговой системы по малым платежам Финансы 12:30
Китай увеличил импорт природного газа из стран ЦА Энергетика 12:20
В 2020 г. доходы Азербайджана от услуг информации и связи незначительно возросли ИКТ 12:14
Возобновление транспортного сообщения на Южном Кавказе сформирует новый облик региона - российский эксперт Политика 12:08
В России выявили 22 850 случаев заражения коронавирусом Россия 12:06
В ВОЗ заявили, что "британский" штамм коронавируса обнаружили в 50 странах и районах Европа 11:58
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю Европа 11:57
В Азербайджане выросла среднемесячная заработная плата Финансы 11:57
На третьем этапе клинических испытаний находится около 16 вакцин от COVID-19 - Ханде Харманджи Общество 11:51
Проведено очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО) Общество 11:45
Число больных COVID-19 в палатах интенсивной терапии в Ирландии достигло максимума Другие страны 11:43
ВВП Азербайджана в 2020 году превысил 72 млрд манатов Финансы 11:29
По итогам 2020 года в Азербайджане зафиксирован рост доходов госбюджета Финансы 11:23
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ИСЕСКО (ФОТО) Политика 11:21
Uzbekistan Airways выполнит два рейса по направлению Ташкент-Сеул Узбекистан 11:18
Минкультуры провело онлайн-встречу по концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку (ФОТО) Общество 11:16
Численность населения Азербайджана продолжает расти Общество 10:59
Индонезийские спасатели приостановили поиски разбившегося Boeing Другие страны 10:57
Повторное заражение COVID-19 может вызвать новые мутации вируса – азербайджанский ученый Общество 10:56
«Туркменхимия» продлевает тендер на строительство заводов по производству йода и брома Тендеры 10:48
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к отметке $57 за баррель Финансы 10:47
В Азербайджане выплачены дополнительные срочные надбавки медперсоналу, участвующему в борьбе с коронавирусом Общество 10:39
Проводится второй этап тендера на строительство фотоэлектрических станций в регионах Узбекистана Энергетика 10:29
В Иране объявили о расширении торговли с Ираком на сумму $20 млрд Экономика 10:27
Узбекистан намерен через таджикский Согд наладить автобусное сообщение с Кыргызстаном Узбекистан 10:23
Золото в Азербайджане продолжает дорожать Финансы 10:18
Какого-либо решения о начале проведения учебного процесса в традиционной форме пока нет - минобразования Азербайджана Общество 10:11
На микрофинансовом рынке Грузии осталось только 40 компаний Грузия 10:08
Саудовская Аравия частично сокращает поставки нефти на февраль Энергетика 10:01
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:59
Минэнерго США обнародовало прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2021-22 годы Энергетика 09:58
Минобразования Азербайджана об условиях перевода из зарубежных вузов Общество 09:48
Видеокадры из села Ашагы Шуртан Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 09:46
Главы МИД Пакистана, Азербайджана и Турции сегодня обсудят возможности углубления сотрудничества стран Политика 09:33
Нефть дорожает на данных о запасах сырья в США Энергетика 09:32
В сфере медиа в Азербайджане начались реформы, создан новый орган Политика 09:28
Youtube временно заморозил аккаунт Трампа США 08:56
Названы симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей В мире 08:47
В Дагестане свыше 50 детей попали в больницу с отравлением Россия 08:39
Выплата процентов инвесторам по облигациям SOCAR составила $20 млн. Энергетика 08:32
США пригрозили европейским компаниям санкциями за помощь «Северному потоку-2» США 08:27
Оценены катастрофические последствия от изменения климата В мире 08:11
766 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане Казахстан 07:50
На иранском острове Кешм будет запущен завод по переработке сверхтяжелой нефти Экономика 07:40
Глава Минздрава обещает привезти в Грузию вакцину Pfizer Грузия 07:30
Президент Индонезии сделал прививку от коронавируса первым в стране Другие страны 07:15
Бельгия продлевает режим жестких ограничений по коронавирусу до 1 марта Европа 06:54
На юге Японии затонул сухогруз под флагом Панамы Другие страны 06:29
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 24 февраля 2020 года Энергетика 06:01
Вице-президент США отказался отстранить Трампа от власти США 05:35
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет укреплять свой ядерный потенциал Другие страны 05:14
В Европарламенте назвали "поводом для серьезной тревоги" слухи об исчезновении Джека Ма Европа 04:49
Президент Чили ушел на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом Другие страны 04:31
В штате Нью-Йорк в группу на приоритетную вакцинацию включены лица старше 65 лет США 04:07
Британский премьер планирует провести виртуальный саммит G7 в конце февраля Европа 03:45
Во Франции призвали отменить запрет на посещение университетов Европа 03:19
В Греции произошло землетрясение Европа 02:44
«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ Спорт 02:16
МИД Германии предупредил об угрозе насильственных протестов в США Европа 01:53
Трамп не беспокоится возможностью задействования 25-й поправки об отстранении от власти США 01:31
Словацкий парламент утвердил продление в стране на 40 дней режима ЧС Европа 01:05
ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии США США 00:41
ООН изучает предложение России о предоставлении вакцины сотрудникам организации Россия 00:17
ЕС консультирует Туркменистан о возможных будущих совместных действиях Бизнес 00:01
Трамп подписал указ об атомных реакторах малой мощности в оборонной и космической сферах США 12 января 23:52
Объемы импорта кормов для скота и птицы Ираном снизились на 5% по весу и на 7% по стоимости Экономика 12 января 23:30
Маслоэкстрационный завод строят в Восточном Казахстане Казахстан 12 января 23:27
В Грузии идет подготовка к вакцинации Грузия 12 января 23:16
Более 566 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки - ВОЗ В мире 12 января 23:03
Эрдоган завел канал в Telegram Турция 12 января 22:46
Госдеп отменил поездку Помпео в Европу для обеспечения передачи власти команде Байдена США 12 января 22:38
Все новости