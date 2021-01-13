Завершено строительство двух автомобильных дорог республиканского значения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершены ремонтно-строительные работы участка Халдан-Шеки автодороги М5 Евлах - Загатала - государственная граница с Грузией (протяженность 164 километра), сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным агентства, протяженность ремонтируемого участка магистрали М5 составляет 46 километров. Участок дороги был реконструирован в соответствии со вторым техническим уровнем. Общая ширина дороги – 15 метров, при ширине проезжей части 7,5 метров в каждом направлении и шириной обочин по 3,75 метра с обеих сторон.

"В соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" Азербайджана, на 46 километре дороги было осуществлено строительство 3 автомобильных мостов. На 1,8 километре - через реку Алыджанчай, на 9,6 километре - через Ширванский канал и на 36,5 километре - через реку Дахнечай. Протяженность мостов составляет 67, 76 и 61 метр соответственно", - говорится в сообщении ГААДА.

Кроме того, в связи с необходимостью обновления старых водопроводных труб, было установлено 106 труб различного диаметра, 12 из которых представляют собой прямоугольные водоводы. Согласно проекту построено 7 подземных переходов и 44 автобусные остановки.

В рамках проекта реконструкции автотрассы М5 Евлах-Загатала-госграница Грузии также были проведены работы на 12-километровой дороге республиканского значения, отделяющейся с 46-го километра в направлении города Шеки. Ширина двухполосной дороги - 12 метров.

Здесь завершается строительство пяти автомобильных мостов: "Мосты построены на 0,4 км дороги через реку Эйричай, 1,4 км - через реку Кунжутчай, 4,6 км – через канал реки Сары Гобу и 5,2 км – через реку Гарасу. Протяженность двух- и трехпролетных мостов составляет 49, 61 и 76 метров соответственно."

Отметим, что дорога Халдан-Шеки пролегает через два административных района и соединяет несколько населенных пунктов.

К тому же, новая дорога создаст условия для дальнейшего развития сельскохозяйственного и туристического потенциала, значительно облегчив грузовые и пассажирские перевозки.

Напомним, что в прошлом году был капитально реконструирован и сдан в эксплуатацию 40-километровый участок Загатала-Балакен-Мазымчай вышеуказанной автомагистрали.

(Автор: Самир Али. Редактор: Надир Насиров)