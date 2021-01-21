Турецкие компании инвестируют $50 млн в текстильную сферу в Карабахе
БАКУ /Trend/ - На первоначальном этапе турецкие компании планируют инвестировать 50 миллионов долларов в строительство текстильных фабрик на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом сказал председатель правления TÜMKİAD Ильхами Озтюрк, находящийся с визитом в Баку, сообщает в четверг Trend.
Он отметил, что руководимая им структура ведет деятельность во многих сферах, но на первоначальном этапе планируется инвестировать в текстильную сферу.
Озтюрк добавил, что после обсуждений в Азербайджане будет определено, какая работа будет проведена в других сферах.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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