В Азербайджане еще на год освобождаются от налогов импорт и продажа пшеницы, производство и продажа хлеба

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба освобождаются от налогов еще на один год.

Как передает во вторник Trend, это отражено в поправке, предлагаемой в Налоговый кодекс Азербайджана.

Ранее импорт и продажа пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от налогов до первого января 2021 года.

Так, предлагается продлить льготный период еще на год.

Также с учетом того, что срок решения об освобождении от налогов производства и продажи отрубей, истекает первого марта 2021 года, а эта область важна в плане развития животноводства и птицеводства, также предлагается продлить и этот срок еще на один год.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)