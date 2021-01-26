Удельный вес ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана превысил 70% - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Удельный вес ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана превысил 70 процентов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В соответствии с поручением Главы государства Ильхама Aлиева продолжаются мероприятия по диверсификации экономики страны.

Ранее министр отмечал, что задача Азербайджана - удвоить ВВП страны к 2030 году в соответствии с новым 10-летним планом развития, который требует среднегодовых темпов роста экономики на 7 процентов. По его словам, в этом году Азербайджан выделит 2,2 миллиарда манатов (1,3 миллиарда долларов) на реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva