Американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с послом США в Азербайджане Эрлом Литценбергером, сообщили в среду Trend в посольстве.

На встрече Микаил Джаббаров отметил развитие партнерства с США в экономической, торговой, промышленной и других сферах.

Министр особо подчеркнул победу доблестной азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также сообщил, что готовится концепция по восстановлению и развитию освобожденных территорий, в которой будет широко использовано сотрудничество государственного и частного секторов.

Микаил Джаббаров добавил, что на развитие территорий будут привлечены и иностранные компании, и для зарубежных инвесторов будут разработаны специальные программы по поощрению.

Посол США передал поздравления в связи с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, подчеркнув важность восстановления устойчивого мира в регионе.

Посол отметил, что американские компании готовы участвовать в восстановлении освобожденных территорий, в частности, они заинтересованы в управлении водными ресурсами, создании дорожной и другой инфраструктуры, сотрудничестве в сфере цифровых и инновационных технологий.

На встрече были обсуждены направления для расширения экономических связей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)