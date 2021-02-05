Начата подготовка проекта государственного бюджета на 2022 год – Минфин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему распоряжению Премьер-министра Азербайджана начат процесс разработки проекта государственного бюджета на 2022 год, а также расходов бюджета на последующие три года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было сказано на коллегиальном заседании Министерства финансов Азербайджана.

Было подчеркнуто, что будет начата подготовка проекта среднесрочного рамочного документа, охватывающего пилотные разделы функциональной классификации "образование", "сельское хозяйство" и "охрана окружающей среды", а также будет дан старт приему заказов на основании соответствующих писем с инструкциями. В отличие от прошлого года, в этом году будет вестись мониторинг реализации программ и мероприятий по пилотным разделам.

Министр финансов Самир Шарифов дал соответствующие поручения по своевременному и качественному выполнению начатых в соответствии с законодательством работ с соблюдением соответствующей последовательности выполнения, отметив, что идет финальная работа по реализации новой программы бюджетного прогнозирования с широкими возможностями.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)