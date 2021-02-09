Внедрение инноваций в сфере государственного управления Азербайджана упростит процесс контроля госструктур

БАКУ/Trend/ - Создание "Информационной системы государственного контроля" придаст импульс повышению эффективности осуществляемых в Азербайджане управленческих реформ, а также усилит государственный контроль.

Об этом, как сообщает Trend, сказал аналитик Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Джошгун Джафаров.

По его словам, контроль за эффективностью работ, выполняемых в рамках проектного и программного управления, является одним из основных факторов, на которые следует обратить внимание в процессе выполнения.

"В свете современных вызовов особое значение приобретает упрощение процесса контроля в государственном управлении и внедрение технологических инноваций при осуществлении государственного контроля", - добавил он.

Джафаров отметил, что информационная система государственного контроля, состоящая из восьми различных подсистем, позволит координировать процессы управления и контроля на основе принципов эффективности, простоты использования и гибкости, а также обеспечит реализацию процесса контроля на модульной основе.

"Подсистема «Задачи» включает в себя обработку и оценку информации о статусе задач, подсистема «Основные показатели эффективности» - обеспечивает оценку деятельности местных исполнительных органов на основе ключевых показателей эффективности, что сыграет важную роль в создании конкурентной среды между местными исполнительными органами, повышении качества и эффективности работы, а также своевременном выполнении мероприятий согласно постановлениям, приказам и инструкциям. Сводные отчеты по всем подсистемам будут получены через подсистему отчетов - это, в свою очередь, создаст условия для определения общей эффективности различных государственных структур", - сказал Джошгун Джафаров.

Кроме того, аналитик отметил, что электронные информационные системы (ЭИС) способствуют ведению документооборота и других делопроизводственных операций на цифровой основе.

"Проведение всех операций в информационной системе посредством электронной подписи имеет важное значение для обеспечения информационной безопасности", - добавил он.

Помимо всего этого, ЭИС сыграют важную роль в управлении проектами и программным обеспечением.

"Эти системы открывают новый подход к решению проблем и ограничений за счет электронного мониторинга реализации проектов и программ, достижения целей развития и отслеживания результатов, а также предоставления превентивных предупреждений о недостатках и пробелах. Создание таких электронных систем также обеспечивает доступ к централизованной базе данных, которая предоставляет пользователям мгновенный доступ к данным", - подчеркнул Джафаров.

Подытожив, он сказал, что создание такой системы государственного контроля позволит обеспечить эффективность и координацию государственного контроля путем расширения применения современных технологий в государственном управлении.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev