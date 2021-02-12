Мы вместе с нашими партнерами создаем новую карту Евразии, поощряющую глобальное сотрудничество - Парвиз Шахбазов

БАКУ/Trend/ - Мы вместе с нашими партнерами создаем новую карту Евразии, поощряющую геоэкономическую среду и устойчивое развитие, глобальное сотрудничество.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции.

«Сдача в эксплуатацию ТАР не является завершением проекта Южного газового коридора, напротив, это означает начало новых возможностей. Мы вместе с нашими партнерами создаем новую карту Евразии, поощряющую геоэкономическую среду и устойчивое развитие, глобальное сотрудничество. Следует также отметить, что Азербайджан повысил физическую безопасность энергетического коридора и устранил военные угрозы данному проекту, освободив свои территории от 30-летней оккупации со стороны Республики Армения, восстановил территориальную целостность.

А сейчас мы, завершив первую фазу Южного газового коридора, думаем над очередной фазой. В результате реализации второй фазы будет обеспечена добыча азербайджанского газа на неразработанных месторождениях, что создаст новые транзитные возможности для новых поставщиков. Уверен, что на сегодняшнем заседании Консультативного совета мы не только отметим наши общие достижения, но и проведем совместные обсуждения, связанные с дальнейшими возможностями»,- сказал министр.