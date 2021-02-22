Агентство автодорог Азербайджана о проекте Шамахы-Губа

БАКУ /Trend/ - Дорожный проект Шамахы-Губа на сегодня не предусмотрен.

Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, сообщает в понедельник Trend .

"Если в будущем вопрос строительства этой дороги вновь появится на повестке, он может быть рассмотрен", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)