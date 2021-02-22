Агентство автодорог Азербайджана о проекте Шамахы-Губа
БАКУ /Trend/ - Дорожный проект Шамахы-Губа на сегодня не предусмотрен.
Об этом на брифинге, посвященном работе, выполненной в 2020 году и предстоящим задачам, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, сообщает в понедельник Trend .
"Если в будущем вопрос строительства этой дороги вновь появится на повестке, он может быть рассмотрен", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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