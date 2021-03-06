PASHA Bank о возможности развития "необанков" в Азербайджане и информационной безопасности

Экономика 6 марта 2021 08:47 (UTC+04:00)
PASHA Bank о возможности развития "необанков" в Азербайджане и информационной безопасности

БАКУ /Trend/ - Отрасль финансовых технологий стремительно развивается во всем мире, в том числе и в Азербайджане, и в последние годы стали очень популярными так называемые "необанки", число которых продолжает расти, сказал Trend глава отдела инжиниринга PASHA Bank Вюсал Халилов.

По его словам, технологически создать "необанк" в Азербайджане вполне возможно, но для его успеха он должен быть нацелен не только на внутренний рынок.

"Организация должна иметь хорошее финансирование, чтобы достичь того момента, когда сможет обеспечить выход в прибыль самостоятельно. В настоящее время существует очень мало примеров, когда "необанк" уже полностью готов обеспечивать себя. И рост числа этих банков сейчас в большей степени наблюдается за счет привлеченных инвестиций. Что же касается появления "необанков" в Азербайджане, это зависит от стратегии развития этих финансовых институтов, где не последнюю роль играет размер интересующих их рынков", - сказал Халилов.

Говоря об информационной и кибербезопасности, он отметил, что это является одним из приоритетных направлений банка.

"В PASHA Bank используется многоуровневая система защиты данных, что позволяет нам быть застрахованными от известных типов вмешательства извне. Профильная команда банка обеспечивает постоянный анализ возможных внутренних и внешних уязвимостей, а все сотрудники банка в обязательном порядке участвуют в соответствующих тренингах. Целенаправленных атак во время недавней войны на наши сервисы не наблюдалось, однако, несмотря на это, были предприняты все меры для пресечения возможных атак. Вместе с тем, все клиенты, даже те, кто в тот период находился за рубежом, имели возможность продолжать использовать онлайн-сервисы в обычном режиме", - подчеркнул Вюсал Халилов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev

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