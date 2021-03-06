Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, в ходе заседания согласно плану работы Совета, были обсуждены: отчет о финансовой стабильности по итогам 2020 года, текущее состояние банковского сектора и другие вопросы.

Экономическим советом были приняты решения по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в стране, а также даны необходимые поручения соответствующим ведомствам.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)