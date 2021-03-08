Проект цифровой инфраструктуры Азербайджана позволит создать «Цифровой Шелковый путь» между Европой и ЦА

БАКУ /Trend/ - Проект строительства волоконно-оптической кабельной линии между Азербайджаном и Казахстаном (Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия), реализуемый компанией AzerTelecom, магистральным интернет-провайдером, соединяющим Азербайджан с международной сетью интернета, обсудили на деловой встрече "Казахстан-Азербайджан: новые возможности для сотрудничества".

Как сообщили Trend в понедельник в AzerTelecom, председатель совета директоров компании Фуад Аллахвердиев сказал, выступая на встрече, что данный проект поспособствует развитию секторов ИКТ и телекоммуникаций Азербайджана и Казахстана, а также рассказал о других возможностях этого проекта.

"Он будет способствовать укреплению сотрудничества в области ИКТ в регионе в целом. Для реализации проекта подписано межправительственное соглашение об его экономическом и техническом потенциале. Кроме того, реализация проекта создаст возможность построить «Цифровой Шелковый путь» между Европой и Азией транзитом через Азербайджан и Казахстан. Подводная магистральная волоконно-оптическая кабельная линия будет отвечать потребностям Центральной Азии и соседних стран", - добавил Аллахвердиев.

В свою очередь посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, а также ряд других участников встречи рассказали о расширении взаимовыгодного сотрудничества между деловыми кругами Азербайджана и Казахстана.

В ходе деловой встречи стороны обменялись мнениями о новых перспективах и возможностях расширения торгово-экономических и инвестиционных связей стран.

Отметим, что проект Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии реализуется компанией AzerTelecom с азербайджанской стороны и Transtelecom - с казахстанской стороны.

В настоящее время AzerTelecom, в дополнение к роли Азербайджана как энергетического и транспортного центра, реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы превратить страну в региональный цифровой центр. Целью программы является превращение страны в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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