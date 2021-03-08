Соглашение о создании промышленного городка совместно с Азербайджаном является успехом иранской экономики - министр

БАКУ /Trend/ - Соглашение между Ираном и Азербайджаном о создании промышленного городка является достижением экономического развития Ирана.

Об этом журналистам во время ознакомления с промышленными объектами в Парсабадском районе северо-западной провинции Ардебиль сказал министр промышленности, добычи и торговли Ирана Али Реза Разм Хоссейни, передает в понедельник Trend со ссылкой на ИА Tasnim.

По его словам, совместный промышленный парк и железнодорожный терминал поспособствуют развитию экспорта, промышленности и торговли Ирана.

Министр добавил, что Иран намерен расширять экономическое сотрудничество с Азербайджаном, в связи с чем в Иране тесно сотрудничают представители государственного и частного сектора.

"После достижения соответствующих соглашений по созданию промышленного городка будет начато совместное инвестирование", - подытожил Али Реза Разм Хоссейни.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)