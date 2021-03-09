В Азербайджане может быть запрещена продажа квартир в зданиях, не взятых на учет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается запретить продажу квартир в многоквартирных домах, которые не допущены к эксплуатации Государственной приемной комиссией в соответствии с законодательством, не зарегистрированы в Государственном реестре недвижимого имущества как особая собственность и не застрахованы.

Это отражено в отчете за 2020 год Омбудсмена Азербайджана, передает во вторник Trend.

Также предлагается организовать работу компетентных комиссий по выявлению домов, пришедших в аварийное состояние в результате стихийных бедствий в прошлом, но не восстановленных по разным причинам, и выделить для этого необходимые финансовые ресурсы.

Наряду с этим предлагается исключить из утвержденных постановлением Коллегии Минфина № Q-21 от 23 сентября 2014 года "Правил страхования жизни заемщика от смерти и потери трудоспособности по кредитным договорам, предоставляемым физическим лицам" подпункт 4.3.2. (Если договором страхования иное не предусмотрено, то с лицами с инвалидностью первой и второй группы договор страхования не заключается), так как это ограничивает составление договора страхования с лицами с инвалидностью, которые желают взять кредит.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)