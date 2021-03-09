В Азербайджане выросло число семей, получающих государственную соцпомощь
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020 году количество семей, получающих адресную государственную социальную помощь, увеличилось на 5,1 процента по сравнению с 2019 годом и составило 76,8 тысячи семей (322,1 тысячи членов семей).
Как сообщает во вторник Trend, на финансирование адресной социальной помощи было израсходовано 216 миллионов манатов, а среднемесячный размер социальной помощи на семью составил 240 манатов. Это показатель на 15,4 процента выше, чем в 2019 году.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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