Будет рассмотрен вопрос возобновления авиарейсов Гянджа–Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Предусматривается рассмотреть вопрос возобновления авиарейсов по маршруту Гянджа–Нахчыван.

Это отразилось в отчете за 2020 год Кабинета министров Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В документе отмечается, что рейсы по маршруту Гянджа–Нахчыван и обратно осуществляются через воздушное пространство Ирана. Увеличение по этой причине дальности и времени полета с 30 минут до 1 часа 8 минут создает определенные трудности.

Подчеркивается, что осуществление рейсов через Грузию и Турцию увеличит продолжительность и дальность полета, что повлечет дополнительные финансовые расходы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)