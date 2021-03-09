Обеспечено устойчивое водоснабжение города Шуша

БАКУ /Trend/ - Обеспечено участие Азербайджана в управлении Худафаринским водохранилищем общей емкостью 1,6 миллиарда кубометров, построенного на реке Араз в Джебраильском районе на границе с Ираном. В результате будет значительно улучшено водоснабжение около 250 000 га земли и выработка электроэнергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана о деятельности за 2020 год.

Сообщается, что устранены последствия аварии в системе водоснабжения села Дашалты. Кроме того, после ремонтно-восстановительных работ обеспечено водоснабжение города Шуша. Были приняты необходимые меры для организации устойчивого водоснабжения и устранения зависимости от источника Кичик Кирс, а также была увеличена продуктивность источника Зарыслы, обеспечивающего город питьевой водой.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)