В Баку будет летать турецкий лоукостер
БАКУ /Trend/ - Бюджетная турецкая авиакомпания Anadolujet, "дочка" Turkish Airlines, с 19 марта начинает выполнять регулярные рейсы в Азербайджан.
Как сообщает Trend со ссылкой на Anadolujet, самолеты авиакомпании будут летать по маршруту Стамбул-Баку-Стамбул.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и пятницам - из стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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