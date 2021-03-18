Азербайджан и Иран могут довести двусторонний товарооборот до $3 млрд в год

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран могут довести двусторонний товарооборот до трех миллиардов долларов в год.

Об этом сказал заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Ирана Мохаммед Рза Карбаси на вебинаре с участием руководства иранской Национальной конфедерации предпринимателей, Фонда поощрения экспорта и инвестиций и Конфедерации предпринимателей Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

По его словам, нынешний товарооборот между двумя странами не соответствует имеющемуся потенциалу.

«В Азербайджане реализуется множество проектов, в которых может принять участие частный сектор Ирана. В частности, освобождение Карабаха от оккупации создало основу для участия инженерно-технических компаний Ирана в восстановлении деоккупированных территорий», - сказал Карбаси.

Согласно отчету иранской Организации развития торговли, товарооборот между Ираном и Азербайджаном за 11 месяцев (20 марта 2020 года - 18 февраля 2021-го) составил 364 миллиона долларов. За этот период Иран экспортировал в Азербайджан 912 тысяч тонн продукции на 343 миллиона долларов и импортировал из Азербайджана 24 тысячи тонн продукции на 21,4 миллиона долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)