Сегодня последний день праздничных ярмарок в Баку и на Абшероне (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня последний день праздничных ярмарок "Из села в город", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
Ярмарки, открывшиеся по трем адресам, будут открыты до 19:00.
Праздничные ярмарки функционируют по следующим адресам:
– г. Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (у выхода ст. метро "Гянджлик");
– г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5 B (около кинотеатра "Инглаб");
– г. Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41A.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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