Red Wings планирует запустить рейсы в Азербайджан

Экономика 24 марта 2021 18:33 (UTC+04:00)
Red Wings планирует запустить рейсы в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Red Wings при стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу планирует запустить рейсы в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Об этом, как сообщает Trend, сказал глава авиакомпании Евгений Ключарев в интервью российским СМИ.

«Для рейсов по СНГ мы получили большое количество назначений из Кольцово (Екатеринбург, Россия) и будем их выполнять. Это города в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане», — добавил глава Red Wings.

Он отметил, что рейсы в Минск на сегодня авиакомпанией не рассматриваются.

«"Уральские авиалинии" уже получили допуски на пассажироперевозки в Минск. Мы не будем составлять перевозчику конкуренцию, к тому же, на этом направлении из Екатеринбурга не так много пассажиров», — сказал Ключарев.

Отметим, что наряду с этим Red Wings планирует запустить чартеры в Турцию. В пресс-службе авиакомпании сообщают, что прямые перелеты в турецкую Анталью начнутся с пятого апреля текущего года.

Напомним, что Red Wings уже получила допуск на перелёты в Баку из московского аэропорта Жуковский.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev

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