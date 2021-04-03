Таджикистан увеличил импорт транспортных средств

Таджикистан увеличил импорт и экспорт транспортных средств с начала этого года. Импорт транспортных средств в республику за указанный период увеличился на 7,5%, а экспорт в 1,7 раза, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, в республике созданы предприятия по сборке пассажирских автобусов и сельскохозяйственных тракторов.

По данным Агентства по статистике Таджикистана, по сравнению с январем-февралем 2020 года импорт транспортных средств увеличился на 7,5%, или более чем на 3,4 млн. долларов США.

Общая сумма импорта автотранспорта за этот период этого года составляет более 48,8 млн. долларов.

Автодиллеры считают, что увеличение импорта автотранспорта обусловлено оживлением его спроса на внутреннем рынке, несмотря на то, что цены на топливо неуклонно растут с начала этого года.

В основном, в страну импортируются подержанные автомобили и соответственно цены на них намного ниже, чем на новые автомобили.

Автомобильный транспорт, в основном легковой импортируется из стран Балтии и Европы. А на рынке большегрузного автотранспорта лидирующие место занимают китайские производители.

Экспорт транспортных средств увеличился по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года в 1,7 раза. Сумма экспорта транспортных средств в указанный период составила более 1,7 млн. долларов США.