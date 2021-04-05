В Азербайджане некоторые структуры нарушили закон о госзакупках - Счетная палата

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане некоторые государственные органы не включили договоры о закупках в соответствующий реестр.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2020 году.

В числе таких структур - Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", Исполнительная власть Баку, министерство образования, Бакинское транспортное агентство, ОАО "Азерсу", ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отсутствие данных о закупках из одного источника в годовом отчете приводит к неполному формированию базы данных и уменьшению объема закупок.

В рамках контрольных мер, принятых Счетной палатой, в частности, финансовых аудитов и проверок соответствия, были выявлены многочисленные случаи нарушения требований статей 17 и 20 закона Азербайджана "О государственных закупках".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)