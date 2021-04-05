БАКУ /Trend/ - В Хачмазском районе заработает новый завод по переработке фундука.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве экономики Азербайджана, на предприятии, которое обеспечит открытие 30-ти новых рабочих мест, ежегодно будет перерабатываться 1,5 тысячи тонн фундука.

«Одним из сельскохозяйственных направлений Азербайджана с большим экспортным потенциалом является выращивание фундука. В стране принимаются меры по увеличению производства этого продукта современными методами и выводу его на новые рынки. В рамках этой работы создаются новые предприятия по переработке фундука, работающие на основе новых технологий.

Одним из таких предприятий является завод по переработке фундука ООО "AZNUTS" в городе Худат Хачмазского района.

Проекту на сумму 2,7 миллиона манатов Министерством экономики выдан документ о поощрении инвестиций, а Фондом развития предпринимательства при министерстве выделен кредит в размере 2 миллиона манатов на льготных условиях. Предприятие заработает в ближайшее время», – отметили в ведомстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)