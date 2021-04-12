Азербайджан ввел временный запрет на ввоз мяса птицы из ФРГ и Непала

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана осуществляет меры в соответствии с эпизоотической ситуацией в мире на основании информации ВОЗ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

По информации Всемирной организации здоровья животных, в Северной Рейн-Вестфалии (ФРГ) и административно-территориальных единицах Карнали и Багмати (Непал) выявлен высокопатогенный птичий грипп. Поэтому введен временный запрет на ввоз в Азербайджан всех видов мяса птицы и птицеводческой продукции из этих территорий.

Также с целью усиления мер контроля сделано обращения в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер в связи с въезжающими или проезжающими транзитом через страну транспортных средств из ФРГ и Непала.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)