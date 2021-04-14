ЦБ Азербайджана внесет вклад в развитие мобильного банкинга страны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2020 году на фоне пандемии увеличились показатели операций, совершенных посредством мобильного банкинга.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор Центробанка Азербайджана Фарид Османов на онлайн-мероприятии «Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы».

Он отметил, что в течение 2020 года по сравнению с 2019 годом платежи посредством мобильного банкинга выросли на 16 процентов, количество пользователей - на 53 процента.

"В период 2018-2020 годов мы в рамках развития мобильного банкинга строили новую инфраструктуру этого сектора, создали цифровую систему авторизации, интегрировали банки в одну платформу. Кроме того, был представлен ряд онлайн-возможностей посредством мобильного банкинга", - добавил он.

Османов отметил, что Азербайджан предоставляет возможность получения статуса резидента страны и открытия банковских счетов.

"На сегодня основной миссией ЦБА является дальнейшее развитие банкинга, расширение возможностей и предоставление более эффективных методов оплаты", - подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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