В Азербайджане усиливается поддержка частного бизнеса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, оказывающее поддержку развитию существующих субъектов микро- и малого предпринимательства и созданию в регионах новых, защите интересов предпринимателей, а также в реализации их инвестиционных инициатив, расширяет сеть офисов "Друг МСБ".

Как сообщили в четверг Trend в агентстве, 15 апреля подобные офисы заработали в Сальянском и Сабирабадском районах. Таким образом, их число в 24 городах и районах Азербайджана достигло 26.

На презентациях, прошедших с участием ограниченного числа предпринимателей, представителей местных органов исполнительной власти и соответствующих государственных структур, председатель Агентства МСБ Орхан Мамедов рассказал о деятельности возглавляемой им структуры и механизме "Друг МСБ". Было отмечено, что субъекты микро-, малого и среднего бизнеса по вопросам, связанным с предпринимательством, могут обращаться в указанные офисы.

Эти центры окажут всестороннюю государственную поддержку в развитии существующих малых и средних предприятий и создании новых.

Офис "Друг МСБ" в Сальянском районе действует в Центре Гейдара Алиева, а в Сабирабаде - в Молодежном центре.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)