В реки и водоемы Азербайджана будет выпущено более 6 млн мальков

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана в нынешнем году выпустит 6,3 миллиона мальков в реки и водоемы страны.

Об этом сказал во вторник Trend начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев.

По его словам, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

"В реки и водоемы будут выпущены 1,5 миллиона мальков сазана, 2,03 миллиона мальков кутума, по миллиону мальков белого амура и толстолобика. Кроме того, предприятие по разведению рыбы "Хыллы" планирует выпустить в реки 550 тысяч мальков осетра. Ранее мальки уже были выпущены в реки Баситчай, Хякяри и Баргюшад", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)