В постпандемический период в Азербайджане быстрее всего восстановится внутренний туризм - депутат

БАКУ /Trend/ - Для восстановления деятельности ряда секторов в Азербайджане в постпандемический период понадобится время, но быстрее всего можно будет восстановить сферу туризма, в частности, внутреннего.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

«По различным оценкам для полного восстановления сферы туризма не только в Азербайджане, но и во всем мире потребуется около двух лет. Однако внутренний туризм можно восстановить за несколько месяцев, в особенности, если учесть потребности в этой сфере», - сказал он.

Депутат считает, что восстановление работы сектора общепита тоже займет не так много времени: "Возобновление работы домов торжеств скажется и на других связанных с ними секторах, которые тоже смогут восстановить работу в сжатый срок. Восстановление же работы сфер, связанных с внешними факторами, в том числе въездного туризма, займет определенное время».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)